Erinnerung an Fall Pelicot

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De 62-Jährige wird vor einem Gericht in Härnösand beschuldigt, seine Ehefrau zur Prostitution mit rund 120 Männern gezwungen zu haben, indem er sie bedrohte und mit Drogen und Alkohol abhängig machte. Dadurch nahm er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft umgerechnet rund 46.000 Euro ein. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er gibt an, mit dem Einverständnis seiner Frau gehandelt zu haben.

In Frankreich hatte der Fall Gisèle Pelicot vor zwei Jahren international für Entsetzen gesorgt. Sie war von ihrem Ehemann betäubt und der vielfachen Vergewaltigung durch fremde Männern ausgesetzt worden. Ihr Mann erhielt eine Haftstrafe von 20 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.