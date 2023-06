Gustav I. Wasa, von 1523 bis 1560 schwedischer König, auf einem Holzstich aus dem 19. Jahrhundert (dpa / picture alliance)

Am 6. Juni 1523 wurde Gustav Wasa in Strängnäs zum König gewählt. Die Wahl leitete für Schweden eine neue Epoche ein, in der es aus der Kalmarer Union mit Dänemark und Norwegen ausschied und sich zum Nationalstaat entwickelte. Historiker merken allerdings an, dass das Land viel älter sei.

Der 6. Juni ist Schwedens Nationalfeiertag. Eine große Rolle spielt das Jubiläum unter Schwedinnen und Schweden für gewöhnlich nicht. Das schwedische Königshaus warb dafür, dass der Nationalfeiertag diesmal - noch dazu im 50. Thronjahr von König Carl XVI. Gustaf (77) - größer gefeiert werde als sonst. Carl Gustaf und die aus Heidelberg stammende Königin Silvia (79) tun dies in Strängnäs und dann in Stockholm, wo sie auch bei den offiziellen Feierlichkeiten im Freilichtmuseum Skansen dabei sind.

