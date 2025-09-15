Schweden erhöht Verteidigungsausgaben um fast ein Fünftel

Wie Ministerpräsident Kristersson erklärte, sollen die Mittel um fast ein Fünftel auf umgerechnet rund 9,2 Milliarden Euro steigen. Mit dem Geld wolle man unter anderem neue Kampfschiffe und Transportflugzeuge beschaffen. Schweden war vor anderthalb Jahren als Reaktion auf den Ukraine-Krieg als 32. Mitglied der NATO beigetreten. Nach mehreren Sabotageakten an Unterwasser-Kabeln hat das Land zuletzt seine militärische Präsenz in der Ostsee verstärkt.
