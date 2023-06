Gustav I. Wasa, von 1523 bis 1560 schwedischer König, auf einem Holzstich aus dem 19. Jahrhundert (dpa / picture alliance)

Ministerpräsident Kristersson sagte in seiner Rede zum Nationaltag, Schweden sei einst eines der ärmsten Länder Europas gewesen. Nun sei es ein wohlhabender Wohlfahrtsstaat und eine der stärksten Demokratien der Welt. König Carl Gustaf und Königin Silvia hatten den Jubiläumstag zuvor in Strängnäs westlich von Stockholm eingeläutet.

Am 6. Juni 1523 war dort Gustav Wasa zum König gewählt worden. Die Wahl leitete für Schweden eine neue Epoche ein, in der es aus der Kalmarer Union mit Dänemark und Norwegen ausschied und sich zum Nationalstaat entwickelte. Historiker merken allerdings an, dass das Land viel älter sei.

