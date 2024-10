Iranische Revolutionsgarden

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Magnus Lejhall / TT)

Die EU müsse ernstzunehmend auf die zerstörerische Rolle der Revolutionsgarden in der Nahost-Region und in einigen europäischen Ländern, darunter auch Schweden, reagieren, sagte Ministerpräsident Kristersson in Stockholm. Die einzig vernünftige Konsequenz aus den Taten der Korps sei eine gemeinsame Terror-Klassifizierung, so dass man umfassender handeln könne als mit den bereits existierenden Sanktionen, hieß es weiter.

Die Revolutionsgarden gehören zur iranischen Armee. Ihre Vertreter besetzen wichtige Positionen in der Führung der Islamischen Republik. Der schwedische Geheimdienst Säpo wirft dem Iran vor, Mitglieder krimineller schwedischer Banden anzuwerben, um Gewalttaten gegen Israelis und andere Ziele in Schweden zu verüben. Teheran weist diesen Vorwurf zurück.

