Bedrohung durch Russland
Schweden investiert weitere 1,4 Milliarden Euro in Luftabwehr

Schweden hat angesichts der Bedrohung durch Russland weitere milliardenschwere Investitionen in seine Luftabwehrsysteme angekündigt.

    Im Vordergrund sieht man ein Gebäude, den Sitz der schwedischen Regierung in Stockholm. Im Hintergrund ist das schwedische Parlamentsgebäude.
    Das Rosenbad ist der Sitz der schwedischen Regierung in Stockholm. (picture alliance / TT NYHETSBYRÅN / Christine Olsson / TT)
    Geplant seien Ausgaben in Höhe von umgerechnet 1,4 Milliarden Euro, teilte die Regierung mit. Dadurch solle insbesondere der Schutz ziviler Einrichtungen verbessert werden. Bereits im November hatte Schweden angekündigt, für rund 317 Millionen Euro Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T zu kaufen.
    Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Schweden seine jahrzehntelange Neutralität aufgegeben und war 2024 der Nato beigetreten. Seitdem hat das Land seine Militärausgaben vervielfacht. 
    Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.