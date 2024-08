Gesundheit

WHO ist besorgt über neue Variante des Mpox-Virus. (Niaid/Planet Pix via ZUMA/dpa)

Sie wurde bei einer Person festgestellt, die sich in Stockholm in Behandlung begeben hatte, wie die schwedische Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Ansteckung mit dem Virustyp "Klade 1b" sei während eines Besuchs in dem von dem Mpox-Ausbruch betroffenen Teil Afrikas erfolgt. Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte den Fall. Gestern hatte die WHO wegen der Ausbreitung von Mpox in Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Die Variante "Klade 1b" scheint sich leichter zu verbreiten und könnte schwerere Krankheitsverläufe auslösen. Die Europäische Gesundheitsbehörde schätzt das Risiko einer Ausbreitung in Europa als sehr gering ein.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.