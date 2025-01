Mutmaßliche Sabotage an Unterwasserkabeln

Der verdächtige Öltanker wird nach Finnalnd geschleppt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Jussi Nukari)

Das Land stellt für die finnischen Untersuchungen ein Militärschiff zur Verfügung, kündigte Ministerpräsident Kristersson an. Bei dem Schiff handelt es sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums um ein U-Boot-Rettungsschiff.

Am ersten Weihnachtstag war an dem Stromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland ein Schaden festgestellt worden. Die finnischen Behörden vermuten, dass ein Öltanker im Auftrag Russlands mehrere Kabel am Boden der Ostsee mit seinem Anker beschädigt hat. Das Schiff wurde beschlagnahmt.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind bereits mehrere Leitungen der Telekommunikationsinfrastruktur in der Ostsee beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.