Israel verbietet UNRWA die Arbeit auf seinem Staatsgebiet - Schweden zieht nun Konsequenzen. (Ashraf Amra/APA Images via ZUMA)

Wie die schwedische Regierung in Stockholm mitteilte, will das Land die Menschen im Gazastreifen stattdessen anderweitig unterstützen. Die Regierung verdoppelt demnach die Hilfszahlungen für Menschen in dem Palästinensergebiet auf knapp 70 Millionen Euro. Das Geld soll an andere UNO-Organisationen wie das Welternährungsprogramm und das Kinderhilfswerk Unicef fließen.

Hintergrund des Schrittes ist nach Angaben des Fernsehsenders TV4 die Entscheidung Israels, UNRWA jegliche Tätigkeit auf israelischem Territorium zu untersagen. Die israelische Regierung sieht das Hilfswerk von terroristischen Gruppen wie der Hamas unterwandert.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.