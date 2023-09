Kriminalität

Auch in Linköping gab es eine Explosion an einem Haus. (Stefan JerrevÃ¥ng / TT News Agency / Stefan JerrevÃ¥ng)

Der Regierungschef kündigte im Fernsehen an, sich heute mit dem schwedischen Polizeichef und dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu treffen. Dabei wolle man prüfen, wie das Militär die Polizei im Kampf gegen die Kriminellen unterstützen könne, so Kristersson. Er betonte, man werde die Banden besiegen.

In Schweden gibt es immer wieder Tote bei Schießereien zwischen Gangmitgliedern - allein in diesem Monat sind es elf. Erst am Mitttwoch hatte es binnen weniger als 24 Stunden drei Todesopfer gegeben. Unter anderem wurde eine Frau bei einer Explosion in einem Vorort der Stadt Uppsala getötet.

