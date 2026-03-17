Universität Göteborg

Schwedische Forscher werfen der US-Regierung unter anderem vor, institutionalisierte Kontrollmechanismen zu untergraben und die Justiz einzuschüchtern (Archivbild). (picture alliance / CNP / AdMedia / AdMedia)

Die zweite Amtszeit von Donald Trump lasse sich als eine rasche Machtkonzentration im Präsidentenamt zusammenfassen. Die derzeitige US-Regierung untergrabe die institutionalisierten Kontrollmechanismen, politisiere den öffentlichen Dienst und die Aufsichtsbehörden und schüchtere die Justiz ein, während sie Angriffe auf die Presse, die Wissenschaft, die bürgerlichen Freiheiten und kritische Stimmen verübe, hieß es.

Schwedische Forscher: Fast jedes vierte Land weltweit verzeichnet Rückgang der Demokratie

Mit den Entwicklungen liegen die USA laut dem zuständigen Varieties-of-Democracy-Institut allerdings im Trend. Dem Bericht zufolge verzeichnete im vergangenen Jahr fast jedes vierte Land weltweit einen Rückgang der Demokratie und mehr autokratische Tendenzen.

Deutschland liegt auf Platz 15. Hier sehen die Forscher keine Autokratisierung. Als positiv bewerten sie, dass sich die Lage in 18 Ländern im Moment verbessert, unter anderem in Brasilien und Polen. Ganz vorne beim Demokratie-Ranking sind Dänemark, Schweden und Norwegen. Ganz hinten liegen Nordkorea und Eritrea.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.