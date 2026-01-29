"Es reicht"

Eskalation der Gewalt im schwedischen Malmö (Archivbild). (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Johan Nilsson)

Mit dabei sind unter anderem die schwedische Sängerin Sarah Dawn Finer und die dänische Musikerin Medina. Auch Politiker und Menschen, die Angehörige oder Freunde durch Waffengewalt verloren haben, sollen zu Wort kommen.

In Schweden sind immer mehr junge Menschen an schwerer Kriminalität beteiligt. Zunehmend werden auch Waffen benutzt. Der schwedische Rapper Sebastian Stakset bezeichnete im schwedischen Rundfunk die Waffengewalt bereits als "nationale Krise".

Nach einer Analyse der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland hat Schweden im europäischen Vergleich eine sehr hohe Mordrate. Zudem zählen ungewöhnlich viele Jugendliche und junge Männer zu den Mordopfern. Als Grund wird die Ausbreitung der organisierten Kriminalität angenommen.

