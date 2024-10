Jüdische Botschaften

Die schwedische Polizei im Einsatz nach den Schüssen auf die israelische Botschaft in Stockholm (Archivbild). (Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa)

Die schwedische Staatsanwältin Holmbom sagte, man könne den Vorfall in Kopenhagen mit den Ermittlungen zur Tat in Stockholm in Verbindung bringen. Weitere Einzelheiten nannte sie jedoch nicht.

Am Dienstagabend waren zunächst Schüsse auf die israelische Botschaft in der schwedischen Hauptstadt abgegeben worden. Später kam es in der Nähe der Landesvertretung des jüdischen Staates in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen zu mehreren Explosionen. Die dänische Polizei nahm drei junge Schweden fest, zwei sitzen in Untersuchungshaft.

Der schwedische Nachrichtendienst Säpo schließt nicht aus, dass der Iran an beiden Taten beteiligt gewesen sein könnte.

