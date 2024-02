Anschläge auf Nordstream-Pipelines

In Folge des Anschlags auf die Nordstream-Pipeline stieg Gas vom Boden der Ostsee auf. (picture alliance / AP / Uncredited)

Die schwedischen Behörden seien juristisch nicht zuständig, hieß es zur Begründung.

Demnach konnten im Land keine konkreten Tatverdächtigen ausgemacht werden. Die Staatswanwaltschaft betonte zudem, dass ihre Entscheidung nur die schwedischen Ermittlungen betreffe. Die Verfahren in anderen Ländern liefen ungeachtet weiter.

Ende September 2022 waren mehrere Explosionen in der Nähe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm registriert und wenig später vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen der Nordstream-Pipelines entdeckt worden. In Schweden wurden daraufhin ebenso Ermittlungen aufgenommen wie in Deutschland und in Dänemark.

