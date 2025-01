Elektromobilität

Das Northvolt-Logo in Västertås, Schweden (dpa / Britta Pedersen)

Das entschied die außerordentliche Aktionärsversammlung in Stockholm. Im Zuge der Krise hatte das Unternehmen die Entlassung von rund 1.600 Mitarbeitern in Schweden angekündigt. Northvolt hatte in den USA Gläubigerschutz beantragt. Das Unternehmen soll saniert werden und verhandelt deshalb mit möglichen Investoren über weitere Gelder. Das geplante Batteriewerk in Schleswig-Holstein bleibe ein strategischer Grundpfeiler, hieß es von Northvolt. Ein Großaktionär des Batteriezell-Herstellers ist Volkswagen.

