Verurteilung wegen Präsidentenbeleidigung

Der schwedische Journalist Joakim Medin (Archivbild aus dem Jahr 2015) (IMAGO / TT / IMAGO / MAJA SUSLIN / TT)

Der schwedische Ministerpräsident Kristersson erklärte, harte Arbeit in relativer Stille habe Ergebnisse gezeigt. Er dankte dem Außenministerium in Stockholm sowie europäischen Kollegen für ihre Unterstützung.

Medin, der für die Tageszeitung "Dagens ETC" arbeitet, war Ende März kurz nach seiner Landung in Istanbul festgenommen worden. Vor rund zwei Wochen wurde er dann wegen des Vorwurfs der Beleidigung von Präsident Erdogan im Zusammenhang mit einer länger zurückliegenden Demonstration in Stockholm zu elf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Wegen eines weiteren Verfahrens im Zusammenhang mit Terrorvorwürfen musste er aber weiter in Untersuchungshaft bleiben.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.