Blick auf das Kernkraftwerk Forsmark in Schweden (picture-alliance/ dpa)

Derzeit werde an der Behebung eines nicht näher genannten Fehlers gearbeitet, hieß es unter Berufung auf den Betreiber Vattenfall. Laut dessen Webseite waren erst in der vergangenen Woche Wartungsarbeiten an dem Reaktor abgeschlossen worden. In Schweden sind derzeit drei Atomkraftwerke mit insgesamt sechs Reaktoren in Betrieb, drei davon am Standort Forsmark. Zusammen machen sie etwa 30 Prozent der schwedischen Stromerzeugung aus.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.