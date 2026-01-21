Der Pensionsfonds Alecta begründete den Schritt mit der geringen Vorhersehbarkeit der US-Politik. (picture alliance/TT NYHETSBYRÅN/Claudio Bresciani)

Der Pensionsfonds Alecta begründete den Schritt mit der geringen Vorhersehbarkeit der US-Politik. Die Bestände an US-Staatsanleihen seien deswegen seit einem Jahr mehrfach reduziert worden, sagte Investmentchef Bernengo. US-Präsident Trump ist seit Januar 2025 im Amt.

Bereits gestern hatte der dänische Pensionsfonds AkademikerPension erklärt, bis Ende des Monats seine gesamten Bestände an US-Staatsanleihen im Wert von rund 100 Millionen Dollar abzustoßen. Begründet wurde dies mit den schlechten US-Staatsfinanzen. Es gebe keinen direkten Zusammenhang mit dem Streit um Grönland, betonte Investmentchef Scheide. Die Spannungen zwischen den USA und Europa hätten die "Entscheidung allerdings nicht erschwert".

US-Finanzminister Bessent erklärte, der Schritt sei "wie Dänemark selbst irrelevant". Die dänischen Investitionen seien gering. Sorgen vor einem umfassenden Ausverkauf von US-Staatsanleihen bezeichnete er als unbegründet.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.