König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia bei den Feierlichkeiten zur Goldenen Hochzeit. (IMAGO / PPE / IMAGO / PPE)

König Carl Gustaf und Königin Silvia wurden mit einem Gottesdienst in der schwedischen Hauptstadt geehrt. Im Anschluss gab es eine Kutschfahrt. Tausende Zuschauer versammelten sich entlang der Strecke.

Carl Gustaf bestieg den Thron im Jahr 1973. Drei Jahre später heiratete der heute 80-Jährige die zwei Jahre ältere Deutsche, Silvia Sommerlath. Die beide haben drei Kinder, Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine, sowie mehrere Enkel. Wegen des demnächst anstehenden Johannistages in Schweden wurde die Feier zur Goldenen Hochzeit um eine Woche vorverlegt.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.