Man habe beobachtet, wie die Drohne von einem russischen Aufklärungsschiff abgehoben sei, teilte das schwedische Militär mit. Zu dem Zeitpunkt habe der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" im Zusammenhang mit NATO-Übungen in Malmö vor Anker gelegen.
Schwedens Ministerpräsident Kristersson sagte einem Fernsehsender, es sei sicher kein Zufall, dass so etwas gerade während des Besuches des französischen Flugzeugträgers passiere.
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.