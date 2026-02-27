Malmö
Schwedisches Militär: Abgefangene Drohne war russisch

Eine am Mittwoch über schwedischen Hoheitsgewässern abgefangene Drohne soll laut schwedischem Militär aus Russland gewesen sein.

    Ein graues Schiff in einem Hafen, im Hintergrund ist unscharf eine Drohne zu erkennen und die schwedische Flagge in blau und gelb.
    Der Flugzeugträger Charles de Gaulle im Hafen von Malmö. (IMAGO / TT / Johan Nilsson)
    Man habe beobachtet, wie die Drohne von einem russischen Aufklärungsschiff abgehoben sei, teilte das schwedische Militär mit. Zu dem Zeitpunkt habe der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" im Zusammenhang mit NATO-Übungen in Malmö vor Anker gelegen.
    Schwedens Ministerpräsident Kristersson sagte einem Fernsehsender, es sei sicher kein Zufall, dass so etwas gerade während des Besuches des französischen Flugzeugträgers passiere.
