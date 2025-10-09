Wissenschaft

Schweineleber wurde in lebenden Menschen transplantiert. (Jan-Peter Kasper/dpa-Zentralbild/dpa)

Der Patient habe nach dem Eingriff noch fast ein halbes Jahr gelebt. Das zur Unterstützung der eigenen geschädigten Leber eingesetzte Organ sei allerdings bereits am 38. Tag aufgrund von Komplikationen wieder entfernt worden, berichtet das Ärzteteam.

Der Versuch beweise, dass eine gentechnisch veränderte Schweineleber über einen längeren Zeitraum im menschlichen Körper funktionieren könne, erklärte der Leiter der Studie. Er zeige sowohl das Potenzial als auch verbleibende Hürden auf.

Angesichts des Mangels an Organspendern setzen Mediziner Hoffnungen auf die sogeannte Xenotransplantation, die Verpflanzung tierischer Organe, Gewebe oder Zellen.

