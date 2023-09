Statistisches Bundesamt

Für deutsche Auswanderer ist die Schweiz die Top-Adresse innerhalb Europas. (picture-alliance/ dpa / Fredrik von Erichsen)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hatten Anfang des vergangenen Jahres rund 311.000 Deutsche ihren Wohnsitz in dem Nachbarland. Ihre Zahl nimmt seit Jahren zu. Die Schweiz ist auch das Land in Europa, dessen Staatsbürgerschaft Deutsche am häufigsten erwarben. Im Jahr 2021 wurden fast 8.000 Einbürgerungen verzeichnet, was einen neuen Höchststand darstellte.

Auf Platz zwei der beliebtesten europäischen Auswandererziele der Deutschen folgt Österreich. Dort lebten Anfang 2022 fast 217.000 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Die drittgrößte Gruppe lebte zum selben Zeitpunkt in Spanien.

