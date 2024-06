Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas bejubelt sein Tor zum 2:0 gegen Italien. (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Das Achtelfinal-Spiel in Berlin endete 2:0. Damit ist Italien aus dem Turnier ausgeschieden. In der 37. Minute schoss Remo Freuler das erste Tor für die Schweiz. Ruben Vargas entschied die Partie dann in der 46. Minute. Die Schweiz trifft im Viertelfinale am 6. Juli in Düsseldorf auf den Sieger der Partie England gegen die Slowakei.

Das deutsche Team spielt heute ab 21 Uhr auf Dänemark. Die Partie wird in Dortmund ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.