15. und 16. Juni

Mitte Juni sollen am Vierwaldstättersee Staats- und Regierungschefs aus bis zu 160 Ländern über Wege zu einem Frieden in der Ukraine beraten. Der Aggressor Russland hat zu dem zweitägigen Treffen bisher keine Einladung erhalten, weil der Kreml eine Teilnahme bereits öffentlich abgelehnt hatte. Das Schweizer Außenministerium betonte jedoch, dass Moskau im Verlauf des Prozesses einbezogen werden müsse. Ein Friedensprozess ohne Russland sei undenkbar, hieß es in Bern.

Fraglich ist, ob China eine Delegation in die Schweiz schicken wird. Die Regierung in Peking hat den russischen Angriffskrieg bisher nicht verurteilt.

