Nach Brandkatastrophe in Crans-Montana

Trauer nach der Feuer-Katastrophe in der Schweiz. (picture alliance / KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Bundespräsident Parmelin sagte, der nationale Trauertag soll am kommenden Freitag stattfinden. Er werde zusammen mit den Schweizer Kirchen geplant. Zu Beginn der Trauerfeier in Crans-Montana um 14 Uhr sollen alle Kirchenglocken im Land läuten. Zudem ist für diesen Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen.

Inzwischen konnten mehrere Todesopfer identifiziert werden. Bei dem Unglück kamen 40 Menschen ums Leben, 119 wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis nahm die Ermittlungen auf und teilte mit, der Vorwurf ⁠gegen die Betreiber der Bar laute unter anderem auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung.

