Gaza-Hilfe

Die Not der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wird immer größer. (picture alliance / Zumapress / Moiz Salhi)

Es werde geprüft, ob die Aktivitäten der "Gaza Humanitarian Foundation" - kurz GHF - rechtlich untersucht werden müssten, teilte die zuständige Schweizer Aufsichtsbehörde mit. Eine Schweizer Nichtregierungsorganisation hatte eine Überprüfung verlangt. Auch die UNO steht der GHF kritisch gegenüber.

Die Organisation, die ihre Arbeit noch in diesem Monat aufnehmen will, erklärte, sie halte sich strikt an die humanitären Grundsätze. Das US-Außenministerium hatte die Gründung der privaten Stiftung Anfang Mai verkündet. International wurde der Plan wegen der vermeintlichen Umgehung der UNO und anderer Hilfsorganisationen kritisiert.

