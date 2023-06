Parlamentsmehrheit

Schriftzug und Geldautomat der Credit Suisse, Schweiz (IMAGO / Pius Koller )

Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat, die kleinere Parlamentskammer, dafür. Das Gremium soll aus 14 Abgeordneten bestehen und in der kommenden Woche zusammengestellt werden.

Die Credit Suisse war im vergangenen Jahr in eine bedrohliche Situation geraten, nachdem mehrere Skandale bekannt geworden waren. In der Folge zogen Kunden ihr Geld aus der Bank ab. Der Schweizer Staat und die Nationalbank stellten knapp 260 Milliarden Franken in Form von Garantien und Stützungszahlungen zur Verfügung. Die größte Konkurrenzbank, die UBS, will die Credit Suisse in Kürze komplett übernehmen.

