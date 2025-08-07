US-Zölle in Höhe von 39 Prozent in Kraft

Die Regierung werde sich auf Hilfen für Schweizer Unternehmen konzentrieren, erklärte der Bundesrat nach einer Krisensitzung in Bern. Zugleich werde man die Verhandlungen mit Washington fortsetzen, um die Handelsprobleme anzugehen.
Seit heute gilt für die Schweiz mit 39 Prozent der weltweit höchste Zollsatz für Importe in die USA. Der Schweizer Industrieverband der Tech-Industrie sprach von einem "Horrorszenario". Die USA sind der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Rund 18 Prozent der Ausfuhren gingen im vergangenen Jahr in die Vereinigten Staaten. Dazu zählten unter anderem Chemikalien, Medikamente, Uhren, Maschinen und Lebensmittel.
Bundespräsidentin und Finanzministerin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Parmelin waren kurzfristig nach Washington gereist, um die US-Regierung von ihrem Vorhaben abzubringen. Dies blieb aber erfolglos.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.