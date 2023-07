Fußball-WM

Vilde Boe Risa (l.) aus Norwegen versucht, den Ball vor der Schweizerin Ramona Bachmann zu bekommen. (Abbie Parr / AP / Abbie Parr)

Für das Weiterkommen reicht der Schweiz im letzten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Neuseeland bereits ein Unentschieden. Die bislang sieglosen Norwegerinnen müssen dagegen ihr abschließendes Duell gegen die Philippinen auf jeden Fall gewinnen, um ihre Chance auf das Achtelfinale zu wahren.

Zuvor hatte WM-Debütant Philippinen 1:0 gegen Neuseeland gewonnen. In Wellington erzielte Sarina Bolden in der 24. Minute den Treffer. In der zweiten Halbzeit wurde Neuseeland ein Kopfball-Tor nach einer Videobeweis-Entscheidung wegen Abseits aberkannt.

Im ersten Spiel des Tages setzte sich der nächste deutsche Gegner Kolumbien in Sydney mit 2:0 gegen Südkorea durch. Catalina Usme mit einem Handelfmeter in der 30. Minute und Linda Caicedo in der 39. Minute erzielten die Tore für die kolumbianische Mannschaft.

Das deutsche Team, das zum Auftakt der Gruppe H in Melbourne Marokko mit 6:0 besiegt hatte, trifft am kommenden Sonntag ebenfalls in Sydney auf Kolumbien.