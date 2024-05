Nach Sieg von Nemo

Nemo hat den ESC gewonnen - damit findet der Wettbewerb im nächsten Jahr in der Schweiz statt. (picture alliance / Jens Büttner)

Als Austragungsorte haben sich schon Genf und Basel ins Spiel gebracht. Weitere mögliche Kandidaten sind Bern und Zürich. Zuletzt fand der ESC 1989 in der Schweiz statt. Im Jahr davor hatte die Kanadierin Céline Dion den ersten Platz für das Land geholt. Nemo ist in Biel aufgewachsen und als Mundart-Rapper in Schweizerdeutsch bekannt. Er lebt inzwischen in Berlin.

Nemo hatte sich Samstagabend mit dem Song "The Code" beim Eurovision Song Contest durchgesetzt. Für Deutschland kam Sänger Isaak auf Platz 12. Das ist das beste Ergebnis seit sechs Jahren.

Vor dem Veranstaltungsgebäude in Malmö demonstrierten mehrere Tausend Menschen. Sie forderten, dass Israel wegen des Gaza-Kriegs vom Wettbewerb ausgeschlossen wird.

Auch das Finale wurde im Laufe des Abends immer wieder durch laute Buhrufe gestört - zum einen wegen Israel. Aber auch aus Protest gegen den Ausschluss der Niederlande vom Wettbewerb. Der niederländische Kandidat Joost Klein war gestern kurzfristig disqualifiziert worden. Hintergrund war nach niederländischen Angaben eine aggressive Geste gegenüber einer Kamerafrau.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.