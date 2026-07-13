Der britische Handelsminister Kyle und der Schweizerische Bundespräsident Parlemin (picture alliance / KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

Der ⁠Schweizer Bundespräsident ⁠Parmelin und der britische Handelsminister Kyle gaben bei einem Treffen in Bern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bekannt. Die Vereinbarung sieht unter anderem ⁠vor, dass Dienstleister etwa aus ‌der Finanzbranche für bis zu 90 Tage im Jahr visumfrei im jeweils anderen Land arbeiten ​dürfen. Geplant ist auch der Wegfall von Roaming-Gebühren sowie die Nutzung elektronischer Grenzkontrollen für britische Staatsbürger bei der Einreise in die Schweiz. Die Unterzeichnung ist für Ende des Jahres geplant.

Die Regierung in Bern bemüht sich verstärkt um neue Freihandelsabkommen, nachdem US-Präsident Trump im vergangenen ‌Jahr ‌Strafzölle von 39 Prozent auf Schweizer Produkte verhängt hatte.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.