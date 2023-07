Verteidigung

Boris Pistorius, Verteidigungsminister von Deutschland, Viola Amherd, Verteidigungsministerin der Schweiz, und Klaudia Tanner, Verteidigungsministerin von Österreich (v.l.), in Bern (Alessandro Della Valle / KEYSTONE / / Alessandro Della Valle)

Die Verteidigungsministerinnen Amherd für die Schweiz und Tanner für Österreich unterzeichneten in Bern eine entsprechende Absichtserklärung. Damit sind nun 19 Staaten an dem Projekt beteiligt. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sprach in Bern von einem wichtigen Signal für die europäische Sicherheit.

Das Projekt soll helfen, Lücken im NATO-Schutzschirm für Europa zu schließen und damit eine Antwort auf die mit dem Ukraine-Krieg veränderte Sicherheitslage zu geben. Zu dem Projekt gehört auch der von Deutschland erwünschte Kauf des israelischen Systems Arrow 3.

Österreich und die Schweiz sehen in der Beteiligung an dem Projekt keine Abkehr von ihrer Neutralität. Es gehe um Kooperationen in der Ausbildung, im Unterhalt und in der Logistik, hieß es.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.