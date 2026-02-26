Sanktionen
Schweiz verbietet Kauf und Import von Flüssig-Erdgas aus Russland

Die Schweiz hat ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet.

    Die Flagge der Schweiz, ein weißes Kreuz auf rotem Grund, weht an einem Mast vor einem blauen Himmel.
    Die Flagge der Schweiz (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)
    Ab dem 25. April gilt ein Kauf- und Importverbot für russisches Flüssig-Erdgas. Wie die Regierung in Bern weiter mitteilte, gibt es für bestehende langfristige Lieferverträge eine Übergangsfrist bis Ende dieses Jahres.
    Außerdem werden Krypto-Dienstleistungen für russische Staatsangehörige und Unternehmen untersagt. Für in der EU akkreditiertes diplomatisches Personal aus Russland wird eine Meldepflicht bei der Durch- und Einreise eingeführt.
    Die Schweiz hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor vier Jahren mehrere Sanktionen übernommen, die von den EU-Staaten beschlossen wurden.
