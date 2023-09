Neutralitätsdebatte

Ein Leopard-2-Panzer der Bundeswehr (IMAGO / Kirchner-Media / David Inderlied)

Nach dem Nationalrat billigte auch der Ständerat das Vorhaben des Bundesrates. Die Bundesregierung hatte Bern um den Rückverkauf derzeit nicht einsatzfähiger Leopard-2-Panzer an den deutschen Rüstungshersteller Rheinmetall gebeten. Dabei wurde der Schweiz zugesichert, dass die Panzer nicht an die Ukraine weitergegeben werden, sondern in Deutschland oder bei NATO- oder EU-Partnern bleiben.

In der Schweiz gibt es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vermehrt Diskussionen. Bern hat sich zwar den EU-Sanktionen gegen Moskau angeschlossen, hält aber weiter an seiner militärischen Neutralität fest.

