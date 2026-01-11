Der Schweizer Bestsellerautor Erich von Däniken. (dpa / picture alliance / Frank Pusch)

Das teilten sein Büro und seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Von Däniken gilt als einer der umstrittensten und zugleich einflussreichsten populärwissenschaftlichen Publizisten der Neuzeit. Er veröffentlichte etwa 50 Bücher. Sie erreichten Millionenauflagen, wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, zwei wurden verfilmt. Von Däniken äußerte sich zum Beispiel überzeugt davon, dass Außerirdische bereits auf der Erde waren.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.