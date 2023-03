Der Ständeratssaal im Bundeshaus der Schweiz in Bern. (picture-alliance / dpa / Michael Stahl)

Der Schweizer Ständerat hatte Anfang der Woche einen Vorstoß der Liberalen abgelehnt, der es ermöglichen sollte, Leopard-Panzer und Munition an Deutschland zu verkaufen und von dort an die Ukraine weiterzugeben. Burkart sprach im Interview der Woche des Deutschlandfunks von einer widersprüchlichen Haltung der Schweizer Parlamentsmehrheit, denn andererseits würden Rüstungsexporte an Länder wie Katar oder Saudi-Arabien zugelassen. Der FDP-Politiker machte für die Entscheidung auch den öffentlichen Druck aus Deutschland verantwortlich. Es wäre nicht untypisch, wenn das eine Trotzreaktion hervorgerufen hätte. Entscheidend sei in dieser Debatte aber die grundsätzliche Haltung in der Schweiz selbst gewesen.

Burkart wies aber auch darauf hin, dass sich die Schweiz stark im humanitären Bereich für die Ukraine engagiere und für den Wiederaufbau des Landes plane. "Wir tun nicht nichts", betonte Burkart.

