Berfungsverfahren

Joseph Blatter (l) und UEFA-Präsident Michel Platini bei einem FIFA-Kongress 2015. (picture-alliance / dpa / Walter Bieri)

Blatter hatte Platini 2011 eine Zahlung von zwei Millionen Franken aus der FIFA-Kasse genehmigt. Die Anklage geht davon aus, dass Blatter mit dem Geld eine Kandidatur Platinis für das Amt der FIFA-Präsidenten verhindern wollte. Platini und Blatter bestreiten diese Abmachung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 20 Monaten auf Bewährung gefordert.

Blatter und Platini waren 2022 in erster Instanz freigesprochen worden - da ein Betrug "nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen" sei. Das Gericht in Muttenz bestätigte dieses Urteil jetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.