Die Schweizerin Sophie Hediger beim Snowboard-Cross-Weltcuprennen. (Mayk Wendt / KEYSTONE / dpa)

Das Unglück ereignete sich nach Angaben des Schweizerischen Skiverbandes beim Freeriden in Arosa. Die 26-jährige Olympia-Teilnehmerin von 2022 hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcup-Podestplätze eingefahren. Bei der Heim-WM in Engadin im kommenden März hoffte sie auf eine Medaille.

