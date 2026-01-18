Zu dieser Meldung liegt uns derzeit kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wie das Portal SRF News schreibt, versammelten sich Hunderte Menschen, um an dem unbewilligten Protest teilzunehmen. Die Polizei wollte den Angaben zufolge zwar eine lokal begrenzte Kundgebung tolerieren, nicht aber einen Demonstrationszug. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Medienberichten zufolge bestand die Sorge, dass es zu Krawallen kommen könnte.

Im Osten der Schweiz starteten zudem hunderte Menschen einen Protest-Marsch Richtung Davos. Das diesjährige Weltwirtschaftsforum beginnt morgen. Erwartet werden bis Freitag rund 3.000 hochrangige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft, unter ihnen US-Präsident Trump und Bundeskanzler Merz.

