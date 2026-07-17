Jubel: Etappensieger Mauro Schmid. (AFP / JEFF PACHOUD)

Auf dem fast 206 Kilometer langen Teilstück von Dole nach Belfort kam er vor dem Kolumbianer Harold Tejada ins Ziel. Bei der längsten Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt hatte sich das Duo rund 15 km vor dem Ziel aus der Fluchtgruppe abgesetzt. Für Schmid war es der erste Tour-Etappensieg und damit auch sein größter Karriereerfolg. Dritter wurde der Brite Tom Pidcock. Gesamtführender ist weiterhin der Slowene Tadej Pogacar.

Der Kampf um das Gelbe Trikot geht am Samstag auf der 14. Tour-Etappe in den Vogesen in die nächste Runde. Über 155,3 km erstreckt sich der Kurs dann zwischen Mülhausen und dem Ziel in Le Markstein Fellering.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.