Zollstreit

Der Schweizer Nationalrat in Bern (Peter Mosimann)

Nach einer Sondersitzung gab sich die Regierung fest entschlossen, die Gespräche mit den USA fortzusetzen. Man werde Washington in einer neuen Verhandlungsphase ein noch attraktiveres Angebot unterbreiten, um die drohenden Abgaben von 39 Prozent auf Schweizer Exporte in die USA zu verhindern. Dazu seien mit Vertretern der Schweizer Wirtschaft neue Ansätze entwickelt worden. Wirtschaftsminister Parmelin nannte als mögliche Zugeständnisse den Kauf von US-Flüssiggas und weitere Investitionen in den USA.

Trump hatte die hohen Zölle auf Schweizer Waren am vergangenen Freitag überraschend angekündigt. Falls bis dahin keine Lösung gefunden wird sollen sie bereits an diesem Donnerstag in Kraft treten.

