Sonnenenergie

Der Solarmodul-Hersteller Meyer Burger (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Hendrik Schmidt)

Das Unternehmen teilte mit, bei der Sanierung des Konzerns habe man sich intensiv um einen Erhalt der Standorte in der Bundesrepublik bemüht. Dies solle nun im Rahmen eines Insolvenzverfahrens fortgesetzt werden.

Am Donnerstag hatte Meyer Burger bereits seine Produktion in den USA eingestellt und alle Beschäftigten entlassen.

In Deutschland fertigt das Unternehmen in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt und in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen. An beiden Standorten arbeiten jeweils rund 300 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.