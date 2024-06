Der Seerhein fließt zwischen dem Ober- und Untersee des Bodensees. (Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa)

Am Untersee muss vermehrt mit Überflutungen gerechnet werden. Einige Uferpromenaden, Parkplätze und Gartenrestaurants stehen bereits unter Wasser. An mehreren Orten wurden mobile Deiche gebaut. Entspannung wird erst in einigen Tagen erwartet.

