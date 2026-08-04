Reusser übernahm zudem das Gelbe Trikot der Gesamtführenden. Für die Norwegerin Sigrid Haugset, die am Vortag das Gelbe Trikot errungen hatte, reichte es nur für Platz 65. Beste Deutsche wurde Franziska Koch auf Rang 20.
Am Mittwoch wartet ein anspruchsvolles Terrain auf die Fahrerinnen. Auf den 140 Kilometern von Macon nach Belleville-en-Beaujolais stehen gleich acht Bergwertungen an. Am Sonntag endet die Tour in der Küstenstadt Nizza.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.