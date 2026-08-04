Radsport
Schweizerin Reusser gewinnt vierte Etappe der Tour de France Femmes und übernimmt Gelbes Trikot

Die Schweizerin Marlen Reusser hat die vierte Etappe der Tour de France Femmes von Gevrey-Chambertin nach Dijon gewonnen. Sie siegte im Zeitfahren über 21 Kilometer vor den Niederländerinnen Lieke Nooijen und Demi Vollering.

    Die Schweizerin Marlen Reusser vom Movistar Team feiert auf dem Podium mit dem Gelben Trikot der Gesamtführenden nach dem Einzelzeitfahren der 4. (von 9) Etappe der fünften Ausgabe der Tour de France der Frauen.
    Die Schweizerin Marlen Reusser gewinnt die 4. Etappe der Tour de Femmes. (AFP/NICOLAS TUCAT)
    Reusser übernahm zudem das Gelbe Trikot der Gesamtführenden. Für die Norwegerin Sigrid Haugset, die am Vortag das Gelbe Trikot errungen hatte, reichte es nur für Platz 65. Beste Deutsche wurde Franziska Koch auf Rang 20.
    Am Mittwoch wartet ein anspruchsvolles Terrain auf die Fahrerinnen. Auf den 140 Kilometern von Macon nach Belleville-en-Beaujolais stehen gleich acht Bergwertungen an. Am Sonntag endet die Tour in der Küstenstadt Nizza.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.