Wohnungsmarkt

Die Linke-Bundes-Kovorsitzende Schwerdtner (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Das sei gar keine Frage, sagte sie einem Podcast der Zeitschrift "Stern". Mit der Berliner Linken in der Regierung werde es Vergesellschaftungen geben. Schwerdtner bezog sich damit auf das Wahlprogramm des Berliner Linke-Landesverbandes. Darin wird eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gefordert. Die Kovorsitzende der Bundespartei fügte hinzu, man müsse einen Teil der Wohnungen - Zitat - "wieder der Marktlogik entziehen", um den Mietpreis wirklich langfristig zu senken oder zumindest stabil zu halten.

Der Spitzenkandidat der Berliner SPD, Krach, hatte deutlich gemacht, dass seine Partei solche Enteignungen nicht mittragen würde.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.