EIne schwere Gewitterfront zog unter anderem über Saarbrücken hinweg. (IMAGO / Einsatz-Report24 / Fabian Geier / EinsatzReport24)

Im Saarland zählte die Polizei insgesamt 140 Einsätze; Schwerpunkt war die Landeshauptstadt Saarbrücken und die umliegende Region. Auch in anderen Bundesländern gab es kräftige Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichte der Wind mit Geschwindigkeiten von rund 100 km/h teilweise fast Orkanstärke.

Zwei Häuser von Blitzen in Brand gesetzt

In Oberhausen schlug ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein und löste so einen Brand aus. Das Feuer konnte gelöscht werden, doch die Anwohner können vorerst nicht zurück in ihr Haus, wie die Feuerwehr mitteilte. In Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern schlug ebenfalls ein Blitz in ein Haus ein und löste einen Brand aus. Das Haus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.

Bahnstrecke Hannover - Minden war gesperrt

Auch auf den Bahnverkehr hat das Unwetter Auswirkungen. Auf der Strecke zwischen Dortmund und Hamm waren am Abend nach Angaben der Bundespolizei Blitze eingeschlagen. Menschen seien zwar nicht verletzt worden, es kam jedoch zu einer kurzzeitigen Sperrung der Strecke.

"Glimpflicher als befürchtet"

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst ist die Gewitternacht insgesamt aber glimpflicher verlaufen als befürchtet. Ein Sprecher sagte, es habe nach den Prognosen schlimmer ausgesehen.

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst auch einen Teil der Warnungen aufgehoben. Die Meteorologen warnen jedoch weiter vor Sturmböen, vor allem im Süden und Südosten von Deutschland.

Drei Todesopfer und größere Schäden in Ostfrankreich

Andernorts hatten die Unwetter schlimmere Folgen. So sind in Ostfrankreich am Abend drei Menschen in einem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der Wagen war nach Medienberichten auf einer Landstraße in der Nähe der Ortschaft Rosnay-l'Hôpital unterwegs.

Heftiger Sturm und Regen sorgten auch in anderen Orten in Ostfrankreich für erhebliche Schäden und Überflutungen. Der regionale Bahnverkehr dort war vorsorglich eingestellt worden. Unwetter gab es auch in der Schweiz. Laut einem SRF-Bericht kamen zwei Personen bei einem Erdrutsch im Kanton Tessin ums Leben

Diese Nachricht wurde am 30.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.