Auswirkungen des Gewitters über Berlin. (dpa / Greta Bandelin)

In der Hauptstadt liefen Keller voll, teilweise wurden Straßen überschwemmt und Bäume stürzten um. Die Feuerwehr in Berlin hatte am Nachmittag den sogenannten "Ausnahmezustand Wetter" ausgelöst. Sie war eigenen Angaben zufolge mehr als 200 Mal im Einsatz.

Auch in Brandenburg musste die Feuerwehr Dutzende Male ausrücken. Alleine im Landkreis Oberhavel waren es bis zum frühen Abend mehr als 40 Einsätze.

