Ukrainekrieg

Ein von der russischen Agentur Sputnik veröffentlichtes Foto. Es soll ein brennendes Einkaufs-Zentrum in der annektierten Stadt Donezk zeigen. (IMAGO / SNA / IMAGO / Sergey Averin)

Der Generalstab in Kiew meldete, in der Region um Donezk im Osten des Landes seien zahlreiche Luft- und Artillerieschläge abgewehrt worden. In der von Russland besetzten Stadt Donezk geriet ein Einkaufszentrum unter Beschuss. Die Besatzungsbehörden sprachen von Toten und Verletzen.

Derweil forderten die ukrainischen Militärbehörden die Bewohner der Stadt Pokrowsk zu einer schnelleren Evakuierung auf. Die russischen Soldaten kämen in hohem Tempo voran, teilte die Verwaltung auf Telegram mit.

Auch in der russischen Grenzregion Kursk dauern die Gefechte an. Die ukrainischen Truppen haben nach Angaben der Militärführung in Kiew inzwischen mehr als 80 Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Das russische Verteidigungsministerium hingegen erklärte, man habe die ukrainischen Angriffe weiter zurückschlagen können.

