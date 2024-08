Kriegsverlauf

Ukrainische Behörden dringen auf eine Evakuierung der Stadt Pokrowsk (Archivbild). (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Der Generalstab in Kiew meldete am Abend, es habe im Tagesverlauf auf ukrainischem Gebiet mehr als 150 Gefechte gegeben. Mehr als ein Drittel der russischen Angriffe finde im Raum Pokrowsk statt, hieß es. Die Behörden ordneten die Evakuierung von Familien mit Kindern aus der Stadt in der Region Donezk an. Russische Angriffe wurden unter anderem auch aus Sumy, Cherson oder Kiew gemeldet.

Derweil setzte die Ukraine ihre Angriffe auf die russische Region Kursk fort. Nach Darstellung von Präsident Selenskyj kontrolliert die Armee inzwischen mehr als 1.250 Quadratkilometer. Es seien 92 Ortschaften eingenommen worden, erklärte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Eine Stellungnahme Russlands lag zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.