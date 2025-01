Kongolesische Regierungstruppen nahe der Stadt Goma. (Moses Sawasawa / AP / dpa )

Die Stadt ist weitgehend umzingelt. Schwere Kämpfe finden zudem in der rund 25 Kilometer entfernten Stadt Sake statt. Wie das südafrikanische Militär mitteilte, wurden neun südafrikanische Friedenssoldaten getötet, darunter zwei Angehörige der UNO-Friedensmission Monusco. - Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat für heute ein Treffen zur Lage anberaumt.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte, die Unterstützung der Rebellen-Offensive durch Ruanda sei eine Verletzung des Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen und der territorialen Integrität der Demokratischen Republik Kongo.

Den M23-Kämpfern werden Morde und Vergewaltigungen vorgeworfen.

Der Ostkongo verfügt über reiche Rohstoffvorkommen.

